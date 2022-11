Nach ihrem starken Lauf in den vergangenen Wochen legen die Finanzmärkte aktuell eine kleine Verschnaufpause ein - Konsolidierung auf hohem Niveau heisst es im Handel. Der SMI ist immerhin nach einem tieferen Start mittlerweile knapp im Plus. Gleichwohl mangle es an Nachrichten, heisst es im Handel. Auch die Tatsache, dass dem wichtigen US-Markt wegen Thanksgiving am Donnerstag eine verkürzte Handelswoche bevorstehe, halte Investoren zurück. Hinzu gesellen sich Befürchtungen, dass China seine Null-Covid-Politik angesichts der steigenden Fallzahlen wieder strikter anwenden könnte. Dies schüre Sorgen über die möglichen negative Auswirkungen auf die chinesische und somit auch auf die weltweite Konjunktur. "Ein Ende der restriktiven Corona-Politik scheint erst einmal vom Tisch zu sein", fasst ein Händler zusammen.

22.11.2022 11:30