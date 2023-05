Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Freitagvormittag wenig verändert. Dabei hat der Markt die frühen Gewinne im Verlauf wieder abgegeben. Nach einer freundlichen Eröffnung seien die Anschlusskäufe zunehmend abgeebbt. Das Geschäft verlaufe in eher ruhigen Bahnen, sagen Händler. Viele Marktteilnehmer hätten vor dem langen Wochenende Risiken reduziert und Positionen glattgestellt. In Teilen Europas wird Pfingsten und in den USA der Memorial Day begangen und daher ruht der Handel.

26.05.2023 11:38