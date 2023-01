Die am Morgen veröffentlichten Daten aus China sorgen zunächst nicht für grössere Verwerfungen. Zwar seien die Zahlen allesamt schwach, hätten die durchschnittlichen Erwartungen aber grösstenteils übertroffen, heisst es. Eine gewisse Vorsicht sei vor der erwarteten Gewinnsaison angebracht. Sie könne womöglich weit weniger ermutigend ausfallen als die vorangegangenen. So dürften die Berichte für das vierte Quartal durch die derzeitige Straffung der Geldpolitik erheblich beeinträchtigt werden. Vor diesem Hintergrund rücken am Mittag die US-Banken Morgan Stanley und Goldman Sachs mit Quartalszahlen in den Fokus. Darüber hinaus werden Investoren auch die Reden der Zentralbanker, einschliesslich der Vertreter des Fed, der EZB, der BoJ und des IWF am Weltwirtschaftsforum in Davos aufmerksam verfolgen.