Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag etwas fester. Das Geschäft verläuft laut Händlern bei einem freundlichen Unterton bis auf einzelne Spezialsituationen aber in ruhigen Bahnen. Die Anleger hielten sich vor den kommende Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Schweizerische Nationalbank zurück. Dies könnte die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein, heisst es in einem Kommentar. Die kommende Woche dürfte wegen der Zentralbanken um einiges turbulenter werden. Dies sei zudem die die letzte Handelswoche des Jahres, in der die professionellen Marktteilnehmer noch voll bei der Sache bzw. im Büro seien.

09.12.2022 11:30