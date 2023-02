Diese Woche sei vor allem durch eine wahre Flut von Unternehmenszahlen geprägt gewesen, Konjunkturdaten waren dagegen spärlich gesät. In diesem Umfeld nähmen Anleger voraussichtlich auch Gewinne mit und setzten die Umschichtungen zwischen einzelnen Aktien und Sektor-Rotationen fort. Seit Anfang Jahr konnte man einen Switch raus aus den defensiven Werten in Wachstumswerte beobachten, ergänzt ein weiterer Börsianer in einem Kommentar.