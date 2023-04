Wie ein Händler hervorhebt, haben die Banken in den USA die zweite Woche in Folge mehr Notkredite bei der US-Notenbank aufgenommen, was die anhaltende Belastung des Finanzsystems nach der ersten Welle der Insolvenzen im März unterstreicht. Dem standen zum Teil sehr starke Quartalszahlen gegenüber. Bevor sich der Markt nun in ein verlängertes Wochenende verabschiedet, stehen Konjunkturdaten in Mittelpunkt. So ist etwa das KOF Konjunkturbarometer - ein wichtiger Frühindikator der Schweizer Wirtschaft - erneut gesunken. Eine regelrechte Zahlenflut gilt es mit Inflations- und BIP-Daten aus Europa zu bewerten. In den USA wird dann am Nachmittag ein von der US-Notenbank Fed besonders beäugter Inflationsindikator veröffentlicht.