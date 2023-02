Neben den Aktienmärkten steigen derzeit auch die Renditen am Anleihemarkt. Die jüngsten Zahlen dürften Fed, EZB und Co. eher länger als kürzer auf die geldpolitische Bremse treten lassen, kommentiert ein Händler. "Das aber ist den Anlegern derzeit lieber als Anzeichen einer Rezession." Entsprechend schienen Marktteilnehmer nun vermehrt von einem Soft-Landing-Szenario auszugehen. Am Nachmittag steht in den USA dann ein weiterer Schwung an Daten auf dem Plan.