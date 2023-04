"Es wird immer schwieriger, den künftigen Kurs der Geldpolitik vorherzusagen, da das Fed alle Optionen - von weiteren Zinserhöhungen bis hin zu einer Pause im Zinserhöhungszyklus - in Betracht zu ziehen scheint", hiess es weiter. Folglich sei ein Mangel an Optimismus bei Aktien festzustellen, da Investoren angesichts der zunehmenden Unsicherheit Sicherheit suchten. Neben weiteren US-Inflationsdaten am Nachmittag rücken mit den ersten Berichten auch die Quartalszahlen nun in den Vordergrund. Speziell die am morgigen Freitag erwarteten US-Finanzriesen wie JPMorgan, Blackrock und Citigroup haben dabei das Zeug, die Märkte zu beeinflussen.