Der abgeschwächte Preisauftrieb dürfte das Fed in seiner Absicht bestärken, die Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt zu erhöhen, sagte ein Händler. Am Donnerstag folgen dann die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank. "Und alles andere als eine Zinserhöhung um jeweils 50 Basispunkte bei allen drei Zentralbanken wäre doch eher erstaunlich", ergänzte der Händler. Die Zentralbanken dürften die Zinsschraube dann auch im kommenden Jahr weiter anziehen. Belebt werde das Geschäft derzeit ausserdem ein wenig vom grossen Eurex-Verfall am kommenden Freitag. Viele Anleger rollten dabei Short-Put-Positionen in den März, sagte der Händler. Dies zeige, dass sie auf ein besseres 2023 hofften.