Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch nach zwei schwächeren Tagen den Aufwärtstrend wieder aufgenommen und zeigt sich auf breiter Front fester. Händler verweisen in die USA, wo die Märkte am Vortag mit Erleichterung auf die Äusserungen von Notenbankchef Jerome Powell reagiert haben. Ob die Gewinne gehalten werden könnten, hänge davon ab, ob die Käufe anhielten. Derzeit sehe es positiv aus. "Der Markt scheint nicht unterzukriegen sein", meint ein Händler. Die Meinung Powells, die Inflation habe den Höhepunkt hinter sich, beflügle den Markt. Etwas mehr Aufschluss darüber dürften wohl die in der kommenden Woche erwarteten Inflationszahlen geben.

08.02.2023 11:30