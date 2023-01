Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag zunächst noch nicht von seiner jüngsten Klettertour abzubringen. Im Vormittagshandel notiert der Leitindex über weite Strecken oberhalb der 11'300-Punkte-Marke. Am Vortag hatte er sie nur kurzzeitig überwunden. So hoch hat der Index letztmals im Juni notiert. Gestützt wurde die jüngste Marktbewegung hierzulande und an den wichtigsten Börsenplätzen weltweit durch Zinshoffnungen und nachlassende Konjunkturängste.

12.01.2023 11:30