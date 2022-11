Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag kurz vor Mittag weiterhin zur Schwäche, insgesamt zeigt er sich aber wenig verändert. Die Seitwärtstendenz der vergangenen Woche setzt sich damit fort. Etwas gedämpft wird die Stimmung von der jüngsten Corona-Entwicklung in China. Dort wurden mit steigenden Infektionszahlen am Wochenende die ersten Corona-Toten seit gut einem halben Jahr gemeldet. Das weckt Befürchtungen, dass das Land nach der gerade eingeleiteten Öffnung die Zügel wieder anzieht - was wiederum keine gute Ausgangslage für Aktien von stark in China engagierten Unternehmen ist.

21.11.2022 11:30