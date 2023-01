Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss versöhnlich. Ob der Leitindex SMI aber am Ende die dritte Börsenwoche in Folge im Plus beendet, ist noch nicht sicher. Investoren befänden sich zurzeit zwischen Risikomodus und Schnäppchenjagd, heisst es in einem aktuellen Raiffeisen-Kommentar. Aktien, die vergangenes Jahr an der Börse überdurchschnittlich abgestraft wurden, seien hoch im Kurs. Gleichzeitig sei es nach den Gewinnen in den ersten zwei Börsenwochen 2023 durchaus an der Zeit, dass die Märkte etwas von der heissen Luft abliessen.

20.01.2023 11:30