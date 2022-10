Wie ein Blick auf die Zusammensetzung der Verlierer-Liste zeigt, sind es vor allem konjunktursensiblere Werte, die verstärkt abgestossen werden. So geben etwa Richemont, Geberit und Holcim um bis zu 1,1 Prozent nach. Allerdings waren die Aktien vom Baustoffkonzern Holcim am Vortag im späten Handel auch klar in die Höhe geschnellt. Immerhin ist der Konzern mit der Busse in der Syrien-Affäre in den USA eine grosse Last losgeworden.