Die Stimmung an den Märkten bleibt auch zu Beginn der letzten Handelswoche im September schlecht. Nachdem der Leitindex SMI im frühen Handel noch dank festerer Schwergewichte leicht zugelegt hat, ist die Kurstafel nun wieder überwiegend rot gefärbt. Die Aussicht auf eine anhaltend straffe Geldpolitik der Notenbanken schürt die Rezessionsängste der Anleger. Gerade für den wichtigen Handelspartner Europa könnte zudem der Wahlausgang in Italien für Ungemach sorgen. So zeichnet sich in Italien der befürchtete Sieg einer Rechtsaussenregierung ab.

26.09.2022 11:30