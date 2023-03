Der Schweizer Aktienmarkt steht am späten Donnertagmorgen klar im Plus. Er knüpft damit an die Gewinne vom Vortag an. Die Erholung wird an vorderster Front durch Technologie- und Finanzwerte getragen. Aber auch Zykliker sind gefragt. Insgesamt ist die Stimmung im Markt weiterhin gut und "die Geschäfte verlaufen in ruhigen Bahnen", wie ein Händler sagt. Insbesondere die Spannungen im Bankensektor hätten sich gelöst und die Volatilität sei zurückgegangen. Damit habe sich auch die Nervosität im Markt etwas gelegt und eine gewisse Normalisierung sei eingetreten.

30.03.2023 11:51