Finanzwerte wie Partners Group, CS, Julius Bär, Swiss Life, UBS und Swiss Re sind mit Kursgewinnen von bis zu 1,8 Prozent ebenfalls im Spitzenfeld zu finden. Die Aktien der CS können sich so zumindest teilweise von den neuerlichen deutlichen Kursverlusten vom Vortrag in der Höhe von 6,1 Prozent erholen. Vor allem der massive Abfluss von Kundengeldern ist weiterhin ein grosses Thema: Innert weniger Wochen haben Kunden rund 84 Milliarden Franken abgezogen - das sei mehr als die UBS in der Finanzkrise während eines Jahres verloren hatte, wird JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein in der "Financial Times" zitiert.