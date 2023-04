Der Schweizer Aktienmarkt steuert mit mehrheitlich steigenden Kursen am Freitag auf eine positive Wochenbilanz zu. Aktuell weist die Kurstafel für die verkürzte Handelswoche ein Plus von 0,6 Prozent aus. Diese Bilanz täuscht etwas darüber hinweg, dass der Handel in den Tagen nach Ostern über weite Strecken richtungslos gewesen ist. Insgesamt seien Anleger sind hin- und hergerissen zwischen den latenten Zins- und Inflationssorgen und andererseits der Gier nach Rendite, fasst es Raiffeisen in einem aktuellen Kommentar zusammen.

14.04.2023 11:30