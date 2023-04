Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in das zweite Quartal gestartet. Der SMI pendelt am Montag in einer engen Spanne zwischen leichten Gewinnen und leichten Verlusten. Das erste Quartal hatte der Leitindex trotz des volatilen Verlaufs und den zweitweisen Sorgen um eine neue Finanzkrise am vergangenen Freitag mit einem Plus von 3,5 Prozent beendet. Mit dem Start in den neuen Monat könnte nun weiteres frisches Geld in den Markt fliessen und die Kurse etwas stützen, heisst es in einem Kommentar. Für etwas Verunsicherung zum Wochenbeginn sorge aber die Entscheidung der OPEC+ zur Drosselung der Förderquoten.

03.04.2023 11:31