Der für den Nachmittag erwartete PCE Deflator gilt als Lieblingsindex der US-Notenbank, heisst es von Händlern. "In den vergangenen Monaten ist das Pendel zwar aus dem Gefahrenbereich einer zu hohen Inflation zurückgeschwungen, aber die Kerninflation ist in den USA nur halb so stark gefallen wie die Gesamtrate." Das sei ein Grund zur Besorgnis und könnte hohe Zinsen für längere Zeit notwendig werden lassen, um auch hartnäckige Faktoren wie Mietzinsen oder Löhne abzukühlen. Insgesamt lasse der Rückenwind, mit dem die Börsen ins neue Jahr gestartet sind, allmählich nach, ergänzt Raiffeisen in einem Wochenkommentar.