Zum Wochenschluss kommt es an den Finanzmärkten zum grossen Kehraus. Nachdem bereits seit den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell die Zinssorgen wieder das Marktgeschehen massgeblich beeinflusst haben, steht mit dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktreport ein weiterer Stresstest für die Märkte an.

10.03.2023 11:30