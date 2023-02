Die erneut gestiegene Volatilität könnte Marktteilnehmern einen spannenden März bescheren, auch weil mit den nächsten Notenbanksitzungen von Fed und EZB einiges an Überraschungspotenzial gegeben sei. Die SNB wird sich ebenfalls im nächsten Monat zu Wort melden. Investoren müssen sich derweil durch eine Vielzahl an Unternehmens- und Konjunkturdaten manövrieren. Auch in den kommenden Tagen wird dieser Nachrichtenstrom nicht abreissen. So ist mit den überraschenden Anstiegen in Spanien und Frankreich das Thema Inflation wieder prominent auf dem Radar. Hierzulande ist die Wirtschaft im vierten Quartal 2022 zwar stagniert, das Seco erwartet für 2023 aber keine Rezession. US-Daten werden im weiteren Verlauf das Nachrichtenpaket vom Dienstag abrunden.