Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag wenig verändert. Die Anleger halten sich laut Händlern vor den kommende Woche erwarteten Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken zurück. Dabei stünden weniger die Zinsentscheidungen an sich als vielmehr die begleitenden Kommentare im Fokus. Das Geschäft verlaufe daher recht ruhig, heisst es weiter. Die Marktteilnehmer gingen davor keine neuen Positionen ein. Kurzfristig könnten die am Nachmittag erwarteten Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und die US-Produzenten- und Importpreise das Geschehen aber noch beeinflussen.

08.12.2022 11:30