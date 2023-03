Grund waren enttäuschende Inflationsdaten aus der EU, Deutschland, Frankreich und Spanien, welche die Angst der Anleger vor weiteren Leitzinserhöhungen verstärkten. Zusätzlich belasteten ernüchternde US-Konjunkturdaten die Börse. "Entsprechend zogen sich angesichts des jüngsten Zinsanstiegs - 10-jährige US-Treasuries rentieren derzeit mit knapp 4 Prozent - viele Anleger aus risikobehafteten Anlagen zurück", so der Raiffeisen-Kommentar weiter. In diesem Umfeld stehen Konjunkturdaten auch wieder stärker im Mittelpunkt. Nachdem am Morgen in China bereits Einkaufsmanager-Daten veröffentlicht wurden, folgten bereits diejenigen aus der Eurozone. Die US-amerikanischen folgen am Nachmittag. Sie geben Auskunft über die aktuelle konjunkturelle Lage.