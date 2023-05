Viel belastender als der Streit um die Schuldenobergrenze dürfte aktuell die Tatsache sein, dass der Markt doch wieder eine Anhebung der US-Zinsen einzupreisen scheint, ergänzt ein weiterer Händler. "Hatte der Markt lange nicht geglaubt, dass die Zentralbanken ihre Zinsen weiter anheben würden und bereits einer Zinswende entgegengefiebert, wendet sich das Blatt zusehends." Der Markt sehe mit steigender Wahrscheinlichkeit, dass eine weitere Zinsanhebung in den USA wahrscheinlicher wird und diese dann ebenso nach Europa schwappen könnte. Ein weiterer Belastungsfaktor seien die zunehmenden aussenpolitischen Moll-Töne zwischen China und den USA. Ein avisiertes Treffen der Verteidigungsminister beider Länder am kommenden Wochenende in Singapur wurde abgesagt.