Am Schweizer Aktienmarkt tun sich die Investoren zum Start in die neue Woche etwas schwer. Nachdem der Leitindex SMI im frühen Handel noch um knapp ein halbes Prozent bis auf 11'352 Punkte gestiegen war, fiel er wieder zurück und notiert am späten Vormittag um die Marke von 11'300. Händler sprechen von einigen Gewinnmitnahmen. Die Märkte hätten einen soliden Start ins Jahr 2023 hingelegt, da die sinkende Inflation, relativ robuste Wirtschaftsdaten und die Änderung der chinesischen Covid-Politik die Hoffnung auf eine "weiche Landung" der Weltwirtschaft nährten, heisst es in einem Kommentar der UBS.

23.01.2023 11:30