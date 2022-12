Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstagnachmittag im Anschluss an die Ankündigung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zinsen um 50 Basispunkte zu erhöhen, weiter in die Verlustzone abgerutscht. Bereits am Mittwochabend hatten die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) sowie die Bank of England gleich grosse Zinsschritte angekündigt. Sowohl in den USA als auch in Europa machten die Notenbanken klar, dass sie gegen den anhaltenden Inflationsdruck weiter ankämpfen werden. Das setzt den Aktien zu.

15.12.2022 16:09