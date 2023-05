Die Finanzmärkte kommen auch am Dienstag nicht so recht in Schwung. Weder in die eine, noch die andere Richtung. Ein Händler spricht denn auch von "drögen" Märkten. Die Schweizer Börse verharrt am Vormittag zwar im Minus, kann die Abgaben im Handelsverlauf aber etwas eindämmen. Anleger warteten weiter auf Ergebnisse in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Zwar konnten sich Präsident Jo Biden und der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy auch am Vortag nicht einigen. Dennoch werden beide Parteien nicht müde, die Gespräche als produktiv zu bezeichnen und zu versprechen, weiter zu verhandeln, um eine Zahlungsunfähigkeit der USA abzuwenden.

23.05.2023 11:30