Unternehmensspezifische Impulse gibt es nur wenige, entsprechend halten sich auch die einzelnen Veränderungen in Grenzen. Weiterhin im Fokus stehen daher die Notenbanken mit ihren Zinsentscheiden. Für negative Schockwellen habe am Vortag die kanadische Zentralbank mit ihrer überraschenden Zinserhöhung gesorgt, sagte eine Händlerin. Dies zeige wohl, dass der derzeitige Kampf gegen steigende Preise noch lange nicht vorbei sei. Die nächste Woche könnte in Sachen Geldpolitik entscheidend werden mit den Sitzungen der US-Notenbank Fed und der EZB. Die hiesige SNB folgt dann in der Woche darauf mit ihrem Entscheid.