Die seit einigen Wochen anhaltende Erholungsbewegung - der SMI hat bereits sechs Wochen in Folge eine positive Performance gezeigt - scheint dadurch aber nicht gefährdet. Im Mittelpunkt stehen diese Woche vor allem die Zwischenwahlen im US-Kongress sowie die Inflationsdaten für Oktober ebenfalls aus den USA. Beide Events hätten durchaus das Potential, die Richtung der Aktienmärkte zu beeinflussen, heisst es im Handel. Hinsichtlich der US-Wahlen würde wohl eine Mehrheit der Republikaner in beiden Kammern an den Aktienbörsen relativ gut aufgenommen, meinte ein Händler. Darauf werde wohl nun auch spekuliert.