An der Schweizer Aktienbörse herrscht am Mittwoch zaghafter Optimismus. Der Leitindex SMI tendiert am späten Vormittag etwas fester. Begründet werden die Kursgewinne von Händlern mit der Hoffnung, dass die US-Notenbank heute Abend zwar den Leitzins erhöht, für danach aber eine Zinspause signalisiert. Positiv sei auch der wieder etwas tiefere Erdölpreis, heisst es am Markt.

03.05.2023 11:30