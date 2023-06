Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich zum Wochenschluss in fester Verfassung. Beflügelt vom Ende des US-Schuldenstreits greifen die Anleger laut Händlern wieder beherzt zu. "Die Kuh ist vom Eis und das Thema Zahlungsunfähigkeit der USA nun endgültig vom Tisch", meint ein Händler und verweist dabei auf das Erleichterungsrally an der Börse. Es sei aber fraglich, ob dieser Effekt lange anhalten werde, meint ein anderer. Denn nun rückten wieder die klassischen Themen Konjunktur, Geldpolitik und Unternehmensgewinne in den Fokus der Marktteilnehmer. "Und da glänzt im Moment eben nicht alles."

02.06.2023 11:30