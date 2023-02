Mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 2 Prozent führen die Aktien von Holcim und der CS das Gewinnerfeld an. Holcim hatte am vergangenen Freitag weitere Rekordzahlen für 2022 vorgelegt und überraschende Veränderungen im Management bekanntgegeben. Die Aktie gab am Ende nach. Mit dem aktuellen Plus sind die Freitags-Verluste nun aber mehr als aufgeholt.