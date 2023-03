Bereits die - mehrheitlich erwartete - Zinserhöhung durch das Fed um 25 Basispunkte führte zu unterschiedlichen Einschätzungen. Während die einen die Botschaften des Fed als "hawkish" bezeichneten, sahen andere das genaue Gegenteil, nämlich "dovish". Die US-Investoren haben letztlich die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell und der US-Finanzministerin Janet Yellen, welche eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems ablehnte, mit deutlichen Kursverlusten am Aktienmarkt quittiert. Am frühen Nachmittag steht nun die Bank of England mit ihrer Einschätzung im Fokus.