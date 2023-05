Gleichzeitig erholt sich die chinesische Wirtschaft nur schleppend von den Folgen der Pandemie. Im Gegenteil: Zuletzt ist der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Mai wider Erwarten tiefer in den kontraktiven Bereich gerutscht. Der Index ist damit den zweiten Monat in Folge gesunken. Dass sich die Schweizer Börse am Berichtstag von ihren europäischen Pendants abhebt, ist nicht zuletzt den defensiven Pharma-Schwergewichten zu verdanken.