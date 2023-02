Der Schweizer Aktienmarkt hat die anfänglichen Gewinne etwas ausgebaut und steht am späten Dienstagvormittag im Bereich des Tageshochs solide im Plus. Investoren zeigen sich im Vorfeld der US-Inflationszahlen vom Nachmittag zwar vorsichtig, aber tendenziell eher in der Hoffnung auf eine positive, denn eine negative Überraschung. Der Konsumentenpreisindex aus den USA gilt als das Hauptereignis für die Börsen in dieser Woche und ist ausschlaggebend für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank.

14.02.2023 11:30