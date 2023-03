Dazu kommt, dass Zentralbanken wie etwa die US-Notenbank Fed und die Schweizerische Nationalbank (SNB) trotz der Turbulenzen im Banksektor ihren Kampf gegen die Inflation mit Zinserhöhungen fortsetzen. Allgemein rücken die Konjunkturzahlen wieder mehr in den Vordergrund. Am Berichtstag stehen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm, was den Märkten Impulse verleihen dürfte. In Europa waren einige Einkaufsmanagerindizes besser als erwartet. Dies sei zwar gut für die Wirtschaft, aber berge das Risiko für weitere Zinserhöhungen, heisst es im Handel. In den USA werden neben den PMI- auch Auftragsdaten zu langlebigen Gütern veröffentlicht.