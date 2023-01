Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag etwas schwächer. Das Geschäft verläuft laut Händlern relativ ruhig. Vor den mit Spannung erwarteten Zinsbeschlüssen der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) verhielten sich die Anleger vorsichtig. Daher seien die Umsätze auch wenig berauschend. Bezüglich Zentralbanken seien die Markterwartungen ziemlich klar. Das Fed werde einen Gang zurückschalten und den Leitzins nurmehr um 25 und nicht mehr wie im Dezember um 50 Basispunkte erhöhen. Dagegen dürften EZB und BoE mit einer Erhöhung um weitere 50 BP aufwarten. Fed und EZB befänden sich an unterschiedlichen Wegmarken, sagt Thomas Stucki, CIO der St. Galler Kantonalbank.

30.01.2023 11:30