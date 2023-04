Die Schweizer Aktienbörse dürfte sich auch am Freitag in engen Spannen bewegen. Darauf lassen laut Händlern die verhaltenen Vorgaben aus den USA sowie die vorbörslichen Indikationen schliessen. Am Vortag hatten schwache Quartalszahlen einiger US-Grosskonzerne sowie enttäuschende Konjunkturzahlen die Stimmung an den Märkten eingetrübt. Dazu kommt, dass die geopolitischen Spannungen den Risikoappetit der Anleger seit einiger Zeit schon dämpfen. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung der jüngsten Zeit fortsetzen. Und auch der kleine Verfallstermin an der Derivate-Börse Eurex dürfte sich eher auf die Kurse von Einzelwerten als auf den Gesamtmarkt auswirken, heisst es.

21.04.2023 08:45