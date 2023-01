Dort sind die jüngsten Konjunkturdaten aus China besser als erwartet ausgefallen. In der Nacht auf Dienstag hatte der IMF bereits seine Prognosen für das weltweite Wachstum in diesem Jahr nach oben korrigiert, warnte aber davor, dass höhere Zinsen und der Einmarsch Russlands in der Ukraine die Konjunktur weiterhin belasten würden. Im Handelsverlauf werden dann noch die europäischen BIP-Daten erwartet. In den USA beginnt das Fed seine zweitägige Zins-Sitzung. Der am morgigen Mittwoch erwartete Zinsentscheid gilt zusammen mit dem der EZB am Donnerstag als Schlüsselereignis für die Märkte.