Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Handel fester und scheint damit an den Aufwärtstrend der vergangenen Tage anzuknüpfen. Die Vorgaben aus den USA sind klar positiv, wobei die US-Aktien den Grossteil der Gewinne vom Montag bereits erreicht hatten, als die Börsen in Europa noch offen waren. Geholfen haben dabei schwache Konjunkturdaten zum Geschäftsgang der Industrie in den USA, was als Hoffnungsschimmer für eine langsamere Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank gedeutet wurde. Unterstützung kam zuletzt aber auch von der fiskalpolitischen Wende in Grossbritannien. Hierzulande könnten die nach Zahlen schwächer tendierende Roche den Gesamtmarkt allerdings etwas bremsen.

18.10.2022 08:45