Die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed dürfte der Schweizer Aktienbörse am Donnerstag positive Impulse verleihen. Für steigende Kurse sprechen erste vorbörsliche Indikationen sowie die guten Vorgaben aus den USA und aus Asien. "Die Ampeln stehen auf Grün", sagte ein Händler. Damit könnte sich nach Oktober und November auch der Dezember als starker Monat erweisen, sagte ein anderer Börsianer. An der Wall Street war es am Vortag zu einem Rally gekommen, wobei die Kurse an der technologielastigen Börse Nasdaq besonders kräftig stiegen.

01.12.2022 08:45