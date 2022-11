Der Schweizer Aktienmarkt steuert mit dem Rückenwind starker Auslandsvorgaben auf eine weitere Woche mit Kursgewinnen zu. Gemäss vorbörslichen Indikationen dürfte der SMI am Freitag an den Aufwärtstrend vom Vortag anknüpfen und höher starten. Grund dafür ist die unerwartet deutliche Abschwächung der Teuerung in den USA im Oktober. Diese löste vor allem bei den arg gebeutelten Technologie- und Wachstumswerten einen regelrechten "Short Squeeze" aus. Viele Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse gewettet hatten, sahen sich gezwungen, ihre Baissepositionen glattzustellen.

11.11.2022 08:45