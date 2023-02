An der Schweizer Aktienbörse werden gemäss vorbörslichen Indikationen zur Wochenmitte höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA dürften nach den jüngsten Verlusten zu einer Gegenbewegung führen, heisst es am Markt. Auslöser ist laut Händlern US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte gesagt, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe, er aber noch in einem sehr frühen Stadium sei. Weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern. Es werde noch bis 2024 dauern, bis die Inflation das Ziel des Fed von zwei Prozent erreichen werde. Powell sagte zudem, weitere Zinserhöhungen könnten vonnöten sein.

08.02.2023 08:45