An der Schweizer Börse werden auch am Dienstag laut vorbörslichen Indikationen tiefere Kurse erwartet. Nach wie vor sorge der US-Finanzsektor für grosse Verunsicherung, heisst es im Handel. Nach dem Ausfall dreier US-Geldhäuser befürchten viele Anleger, dass sich die Krise ausweitet und andere Institute angesteckt werden. Viele Marktteilnehmer erinnern sich nur zu gut an die Finanzkrise 2008, als die Investmentbank Lehman Brothers zusammengebrochen war.

14.03.2023 08:45