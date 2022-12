Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag, dem letzten Handelstag vor Weihnachten, gemäss vorbörslichen Indikationen etwas fester erwartet. Nach den jüngsten Verlusten sei eine leichte Gegenbewegung durchaus möglich, sagte ein Händler. Dafür spreche, dass die Wall Street am Vortag die Verluste noch habe eindämmen können und über den Tiefstkursen geschlossen habe. Ob dies der Startschuss für das erhoffte Weihnachtsrally ist, bleibt aber ungewiss. Am Vortag hatte der SMI nach einer kräftigen Erholung am Mittwoch den Abwärtstrend wieder aufgenommen und schwächer geschlossen. Robuste US-Konjunkturdaten hatten bei den Anlegern die Furcht vor einer Lohn-Preisspirale geschürt und damit auch die Angst vor steigenden Zinsen.

23.12.2022 08:45