Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag aufgrund vorbörslicher Indikationen etwas fester gesehen. Kursgewinne der US-Technologiewerte und an den Börsen in Fernost sorgten laut Händlern für eine gewisse Zuversicht, dass der SMI die Woche auch nach den jüngsten Kursausschlägen gut gehalten beenden könnte. Dabei dürfte die Kursrichtung auch davon abhängen, wie die drei Schwergewichte gehandelt würden, sagt ein Händler. Am Umfeld habe sich ja nicht viel geändert. Die altbekannten Unsicherheitsfaktoren - die US-Schuldenobergrenze, die Angst vor steigenden Zinsen und vor einer Rezession sowie die Krise der US-Regionalbanken - hätten weiter Bestand und dürften damit die Märkte in Trab halten.

12.05.2023 08:45