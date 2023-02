An der Schweizer Aktienbörse könnte der Aufwärtstrend laut vorbörslichen Indikationen am Montag zunächst noch anhalten. Im Verlauf dürften die Aktivitäten dann allerdings nachlassen, heisst es im Markt, da in den USA wegen eines Feiertages (President's Day) die Börsen geschlossen seien und Impulse von der Wall Street damit fehlten. Daher könnten auch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen werden. Die Anleger dürften daher ihren Blick zunächst auf die Abschlüsse mehrerer Schweizer Firmen wie Sulzer (Montag), Temenos (am Montagabend) und Straumann (Dienstag) richten. Am Mittwoch folgt Schindler (Mittwoch) und Holcim legt am Freitag die Zahlen vor. Daneben stehen aber auch viele kleinere und mittlere Unternehmen auf der Agenda.

20.02.2023 08:45