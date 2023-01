Am Vortag hatten die Hoffnungen auf eine weniger restriktive US-Geldpolitik durch Äusserungen zweier Vertreter des Fed einen Dämpfer erhalten und zunächst für fallende Kurse gesorgt. Dann aber sorgten die Worte des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf einer Notenbankerkonferenz in Schweden für eine Erholung an den Märkten. Positiv gewürdigt wurde laut Händlern, dass Powell keine weiteren falkenhaften Worte von sich gegeben und damit auch kein weiteres Öl ins Feuer gegossen habe, sagt ein Händler.