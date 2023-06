Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag eine Spur höher gesehen. Positive Vorgaben aus den USA, wo die Kursgewinne am Freitag nach Börsenschluss in Europa noch ein wenig ausgeweitet wurden, sowie aus Japan, stimmten die Anleger zuversichtlich. Beflügelt wurden die Kurse am Wochenschluss von dem versöhnlichen Ende im US-Schuldenstreit, mit dem der befürchtete Zahlungsausfall der US-Regierung abgewendet werden konnte. Dagegen gingen vom US-Arbeitsmarktbericht widersprüchliche Signale aus. So wurden zwar mehr Jobs als erwartet geschaffen, aber auch die auch die Zahl der Arbeitslosen nahm spürbar zu. Der robuste Arbeitsmarktbericht könnte die Marktteilnehmer tendenziell in ihrer Erwartung bestärken, dass das Fed seine Geldpolitik in den kommenden Monaten nochmals straffe, sagt ein Analyst.

05.06.2023 08:45